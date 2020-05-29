В исторической части Джорджтауна в США вывесили флаг Азербайджана

По случаю 102-й годовщины провозглашения Азербайджанской Демократической Республики на административном здании Американо-Азербайджанской торговой палаты (USACC) были вывешены флаги Азербайджана и США.

Как сообщает специальный корреспондент Report, флаги будут развеваться над исторической частью Джорджтауна в течение двух месяцев.

В связи с памятной датой перед зданием Палаты состоялось мероприятие с участием посла Азербайджана в США Элина Сулейманова, экс-посла США в Азербайджане Роберта Секуты, сотрудников посольства и журналистов.

Исполнительный директор Американо-Азербайджанской торговой палаты Натик Бахышов в своем выступлении рассказал об исторической значимости для Азербайджана Дня Республики.

Выступивший на мероприятии Роберт Секута поздравил азербайджанский народ со знаменательной датой, отметив огромный путь, пройденный Азербайджаном за минувшие годы. Он подчеркнул важность поднятия в Вашингтоне государственного флага независимого, крепнущего день ото дня Азербайджана.

Элин Сулейманов отметил, что 28 мая - День Республики ежегодно торжественно отмечается в Вашингтоне, однако в этом году в связи с бушующей в мире пандемией коронавируса, организовать мероприятие подобного рода оказалось невозможно. В своем выступлении посол выразил признательность Американо-Азербайджанской торговой палате за возможность отметить знаменательный день в Вашингтоне.

Посол отметил, что городская мэрия по традиции объявила 28 мая Национальным днем Азербайджана. Губернаторами и мэрами городов многих американских штатов были сделаны заявления об объявлении национального дня Азербайджана. Э.Сулейманов напомнил о поздравительном письме президента США Дональда Трампа, адресованном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Республики, отметив, что это является наглядным доказательством значимости двустороннего сотрудничества. Э.Сулейманов отметил, что Азербайджан, являющийся преемником Азербайджанской Демократической Республики, ныне под руководством президента Ильхама Алиева является региональным лидером.

Американо-Азербайджанская торговая палата - это неправительственная организация, основанная в 1995 году с целью поощрения двусторонних торговых и деловых связей. В этом году Палата отмечает 25-летие со дня основания.

Корреспондент: Вусаля Аббасова