В Исламабаде проходит встреча спикеров парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции
Внешняя политика
- 13 октября, 2025
- 10:14
В Исламабаде началась 3-я трехсторонняя встреча председателей парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции.
Как сообщает Report, страны представляют спикеры Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуша и Национальной ассамблеи Пакистана Сердар Аяз Садиг.
Председатели парламентов подчеркнули важность братских отношений между странами и парламентами на высоком уровне, выразили уверенность, что данная встреча придаст мощный импульс достижению целей и задач трехстороннего парламентского сотрудничества.
Встреча продолжится выступлениями спикеров парламентов и обширными дискуссиями с участием депутатов.
Последние новости
10:40
С 2028 года из Азербайджана будет ежегодно перевозиться 5 млн тонн грузов по коридору "Север-Юг"Внешняя политика
10:34
Вице-премьер: Азербайджан верен принципам взаимопонимания в отношениях с Ираном и РоссиейВнутренняя политика
10:34
Строительство нового моста через реку Араз завершится к концу годаВнешняя политика
10:34
Вице-премьер: Объем грузоперевозок по коридору "Север-Юг" увеличился на 8,3%Внутренняя политика
10:32
В Карабахском университете проходит церемония открытия Дня духовных ценностейВнутренняя политика
10:32
Европейские институты в Брюсселе - в центре нескольких шпионских скандаловАналитика
10:32
Цена на золото достигла рекордных значений на фоне новостей из США и КитаяФинансы
10:14
В Исламабаде проходит встреча спикеров парламентов Азербайджана, Пакистана и ТурцииВнешняя политика
10:12