    В Исламабаде проходит встреча спикеров парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции

    Внешняя политика
    • 13 октября, 2025
    • 10:14
    В Исламабаде проходит встреча спикеров парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции

    В Исламабаде началась 3-я трехсторонняя встреча председателей парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции.

    Как сообщает Report, страны представляют спикеры Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуша и Национальной ассамблеи Пакистана Сердар Аяз Садиг.

    Председатели парламентов подчеркнули важность братских отношений между странами и парламентами на высоком уровне, выразили уверенность, что данная встреча придаст мощный импульс достижению целей и задач трехстороннего парламентского сотрудничества.

    Встреча продолжится выступлениями спикеров парламентов и обширными дискуссиями с участием депутатов.

    Лента новостей