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    В Госдуме открылась выставка, посвященная азербайджано-российским отношениям

    Торжественное открытие выставки посетили председатель Милли Меджлиса и спикер Госдумы России© Report

    Москва. 7 февраля. REPORT.AZ/ В Госдуме РФ открылась выставка посвященная 25-летию установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном, передает российское бюро Report.

    Торжественное открытие выставки посетили председатель Милли Меджлиса Азербайджана Октай Асадов и спикер российской Госдумы Вячеслав Володин.

    Выступая на церемонии открытия выставки О. Асадов выразил уверенность, что подобные мероприятия будут содействовать дальнейшему развитию двухсторонних отношений. "Уверен, что наши отношения будут развиваться с каждым годом. Руководители государств неоднократно встречались, во время этих встреч подписано более 200 межгосударственных документов", - подчеркнул  председатель азербайджанского парламента.

    Экспозиция включает в себя материальное и нематериальное наследие Азербайджана - ковры, музыкальные инструменты, элементы традиционных росписей и т.д.

    Стенды и интерактивные мониторы рассказывают о богатой истории Азербайджана, в том числе связанной с Россией.

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