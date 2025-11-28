Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Шахин Мустафаев и Мгер Григорян обсудили вопросы делимитации и безопасности госграницы

    Внешняя политика
    • 28 ноября, 2025
    • 19:14
    Сегодня в Габале под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и вице-премьер-министра Армении Мгера Григоряна состоялась 12-ая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

    Как сообщает Report, в ходе встречи стороны отметили достигнутую по итогам 11-й встречи 16 января этого года договоренность о начале комплекса работ по делимитации государственной границы с северного участка - с района точки стыка границ Азербайджанской Республики, Республики Армения и Грузии и далее в южном направлении - с севера на юг, до границы Республики Армения и Азербайджанской Республики с Исламской Республикой Иран.

    Стороны провели детальный обмен мнениями по организационным и техническим вопросам, связанным с делимитационными мероприятиями. Также были обсуждены проекты соответствующих инструкций по порядку проведения делимитационных работ.

    Заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев и вице-премьер-министра Республики Армения Мгер Григорян отдельно обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Стороны договорились определить дату следующей встречи, в одном из городов Республики Армения, в рабочем порядке.

    Фото
    Şahin Mustafayev ilə Mher Qriqoryan Qəbələdə sərhədlərin delimitasiyası və təhlükəsizliyini müzakirə edib
    Фото
    Gabala hosts 12th meeting of State Commission on Azerbaijan–Armenia border delimitation

