В ФРГ состоялось памятное мероприятие по случаю годовщины Ходжалинской трагедии

В Азербайджанском доме в германском городе Магдебурге прошло памятное мероприятие, приуроченное к 34-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как передает Report, об этом сообщается на странице Государственного комитета по работе с диаспорой в соцсети X.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о жертвах трагедии. Руководитель Азербайджанского дома Яшар Нифталиев представил исторические факты о событиях в Ходжалы, подчеркнув, что эта резня оставила неизгладимый след в памяти азербайджанского народа. Он также рассказал об услилиях диаспорских организаций по распространению правдивых фактов о произошедшем среди международной общественности.

В ходе встречи было отмечено, что под руководством президента Ильхама Алиева в ходе 44-дневной Отечественной войны Азербайджанская армия продемонстрировала высокий профессионализм и боеспособность, подтвердив силу и потенциал страны на международной арене.