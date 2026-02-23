Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Внешняя политика
    • 23 февраля, 2026
    • 18:39
    В ФРГ состоялось памятное мероприятие по случаю годовщины Ходжалинской трагедии

    В Азербайджанском доме в германском городе Магдебурге прошло памятное мероприятие, приуроченное к 34-й годовщине Ходжалинского геноцида.

    Как передает Report, об этом сообщается на странице Государственного комитета по работе с диаспорой в соцсети X.

    Мероприятие началось с минуты молчания в память о жертвах трагедии. Руководитель Азербайджанского дома Яшар Нифталиев представил исторические факты о событиях в Ходжалы, подчеркнув, что эта резня оставила неизгладимый след в памяти азербайджанского народа. Он также рассказал об услилиях диаспорских организаций по распространению правдивых фактов о произошедшем среди международной общественности.

    В ходе встречи было отмечено, что под руководством президента Ильхама Алиева в ходе 44-дневной Отечественной войны Азербайджанская армия продемонстрировала высокий профессионализм и боеспособность, подтвердив силу и потенциал страны на международной арене.

    Ходжалинский геноцид годовщина Магдебург Германия
    Almaniyada Xocalı soyqırımı ilə bağlı anım tədbiri keçirilib
    Commemorative event held in Germany marking anniversary of Khojaly tragedy

    В ФРГ состоялось памятное мероприятие по случаю годовщины Ходжалинской трагедии

