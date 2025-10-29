Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В ближайшее время начнет работу американо-азербайджанская стратегическая рабочая группа - ЭКСКЛЮЗИВ

Внешняя политика

29 октября, 2025

    • 29 октября, 2025
    В ближайшее время начнет работу американо-азербайджанская стратегическая рабочая группа.

    Как передает американское бюро Report, об этом сообщила пресс-служба Государственного департамента Соединенных Штатов Америки.

    В ведомстве отметили, что данная инициатива направлена на формирование нового этапа сотрудничества между двумя странами:

    "Устав американо-азербайджанской стратегической рабочей группы впервые заложит основу стратегического партнерства между США и Азербайджаном для расширения сотрудничества в областях региональной связности, экономических инвестиций и безопасности".

    Отмечается, что правительство США также планирует до конца года создать первые рабочие группы с Азербайджаном и Арменией.

