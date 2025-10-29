В ближайшее время начнет работу американо-азербайджанская стратегическая рабочая группа - ЭКСКЛЮЗИВ
Внешняя политика
- 29 октября, 2025
- 04:49
В ближайшее время начнет работу американо-азербайджанская стратегическая рабочая группа.
Как передает американское бюро Report, об этом сообщила пресс-служба Государственного департамента Соединенных Штатов Америки.
В ведомстве отметили, что данная инициатива направлена на формирование нового этапа сотрудничества между двумя странами:
"Устав американо-азербайджанской стратегической рабочей группы впервые заложит основу стратегического партнерства между США и Азербайджаном для расширения сотрудничества в областях региональной связности, экономических инвестиций и безопасности".
Отмечается, что правительство США также планирует до конца года создать первые рабочие группы с Азербайджаном и Арменией.
Последние новости
04:49
В ближайшее время начнет работу американо-азербайджанская стратегическая рабочая группа - ЭКСКЛЮЗИВВнешняя политика
04:31
США планируют создать первые рабочие группы с Азербайджаном и Арменией до конца года - ЭКСКЛЮЗИВВнешняя политика
03:44
Кянан Хейбатов: Успех на чемпионате мира U23 - заслуженный результатИндивидуальные
03:18
Хетаг Газюмов подвел итоги выступления сборной Азербайджана на чемпионате мира U23Индивидуальные
03:09
Постпред США при НАТО: Украине вскоре передадут вооружение на сумму $2 млрдДругие страны
02:47
Ураган "Мелисса" ослабел до 4-й категорииДругие страны
02:20
Фото
Азербайджанские борцы, завоевавшие медали на чемпионате мира, вернулись на РодинуИндивидуальные
01:46
Вэнс: США выплатят зарплаты военнослужащим, несмотря на шатдаунДругие страны
01:19