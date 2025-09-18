В Бишкеке началась встреча глав правительств стран ОТГ

В Бишкеке стартовала встреча глав правительств стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Report, об этом сообщает Кабинет министров Кыргызстана.

Перед началом мероприятия председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев встретил глав делегаций. Затем состоялась церемония совместного фотографирования участников.

Во встрече принимают участие премьер-министр Азербайджана Али Асадов, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев, вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, а также генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

В ходе заседания будут обсуждены ключевые направления сотрудничества в рамках ОТГ - экономика, торговля, инвестиции, транспорт, цифровизация, энергетика, сельское хозяйство и другие сферы. Также рассмотрят реализацию ранее принятых решений и совершенствование механизмов работы организации.