В Базеле открылось 21-ое заседание СМИД ОБСЕ

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В швейцарском городе Базель открылось 21-ое заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. Как сообщает Report, заседание проходит под председательством действующего председателя ОБСЕ, главы МИД Швейцарии Дидье Буркхалтера.

В нем принимают участие около 70 делегаций из государств-участников ОБСЕ, стран-партнеров и международных организаций. Азербайджан на заседании представлен министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым.

В первый день заседания 4 декабря министры обсудят ситуацию на Украине, второй день будет посвящен борьбе с международным терроризмом.

Совет министров ОБСЕ проводится каждый год в декабре. В ходе него рассматриваются наиболее актуальные вопросы на пространстве организации.

С 1 января председательство в организации перейдет от Швейцарии к Сербии.