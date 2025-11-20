В Баку завтра стартует круглый стол с участием экспертов из Армении

В Баку 21–22 ноября состоится круглый стол с участием пяти экспертов из Армении.

Как передает Report, об этом пишут армянские СМИ.

Согласно информации, эксперты прибудут в Азербайджан чартерным рейсом по маршруту Ереван–Баку.

"Участие в круглом столе активизирует контакты представителей армянского и азербайджанского гражданского общества и создаст механизмы построения доверия", - говорится в сообщении.