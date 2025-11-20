Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    В Баку завтра стартует круглый стол с участием экспертов из Армении

    Внешняя политика
    • 20 ноября, 2025
    • 17:39
    В Баку завтра стартует круглый стол с участием экспертов из Армении

    В Баку 21–22 ноября состоится круглый стол с участием пяти экспертов из Армении.

    Как передает Report, об этом пишут армянские СМИ.

    Согласно информации, эксперты прибудут в Азербайджан чартерным рейсом по маршруту Ереван–Баку.

    "Участие в круглом столе активизирует контакты представителей армянского и азербайджанского гражданского общества и создаст механизмы построения доверия", - говорится в сообщении.

