Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Баку завершилась конференция БИГ по репрессиям в отношении нацменьшинств в Индии

    Внешняя политика
    • 16 января, 2026
    • 16:07
    В Баку завершилась конференция БИГ по репрессиям в отношении нацменьшинств в Индии

    В Баку завершилась конференция, посвященная репрессивной политике правительства Индии в отношении национальных меньшинств.

    Как сообщает Report, по итогам мероприятия был подписан совместный документ Бакинской инициативной группы и Международной федерации сикхов - обращение к международному сообществу с призывом к глобальным действиям против насилия в отношении сикхов.

    В конференции приняли участие министр по правам человека и делам меньшинств пакистанского штата Пенджаб Рамеш Сингх Арора, представители сикхских общин из Канады, Великобритании и США, а также эксперты аналитических центров и учёные, специализирующиеся на вопросах прав человека и этнических меньшинств в зарубежных университетах.

    В ходе мероприятия обсуждались вопросы систематической расовой дискриминации, насилия и репрессивной политики, проводимой индийскими властями в отношении сикхов и других этнических меньшинств.

    Отметим, что конференция на тему "Расизм и насилие в отношении сикхов и других национальных меньшинств в Индии: современные реалии" была организована Бакинской инициативной группой (БИГ).

    сикхи Бакинская инициативная группа конференция этнические меньшинства репрессии
    Bakıda Hindistanın milli azlıqlara qarşı repressiv siyasətinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans başa çatıb

    Последние новости

    16:15

    Гумбет Гусейнов: Введение платы за места на кладбищах нецелесообразно

    Социальная защита
    16:13

    Глава "Моссада" приехал в США обсуждать ситуацию в Иране

    Другие страны
    16:07

    В Баку завершилась конференция БИГ по репрессиям в отношении нацменьшинств в Индии

    Внешняя политика
    16:05

    Литва постепенно увеличит численность армии до 61 тыc. человек

    Другие страны
    15:42

    В Азербайджане могут увеличить налог на имущество для нежилых помещений

    Милли Меджлис
    15:38

    Пезешкиан сообщил Путину о шагах по нормализации обстановки в Иране - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:24

    Суд Армении утвердил запрос прокурора по суду над Кочаряном

    В регионе
    15:11
    Фото

    Анар Гулиев: Многосторонность – самый эффективный подход к глобальным вызовам

    Инфраструктура
    15:03

    Посол: Литва будет представлена делегацией на WUF13 в Баку

    Внешняя политика
    Лента новостей