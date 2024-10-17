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В Баку стартовал первый Евразийский форум по искусственному интеллекту и науке о данных

В Баку стартовал первый Евразийский форум по искусственному интеллекту и науке о данных В Баку стартовал первый Евразийский форум, посвященный искусственному интеллекту и науке о данных.
Внешняя политика
17 октября 2024 г. 10:27
В Баку стартовал первый Евразийский форум по искусственному интеллекту и науке о данных

В Баку стартовал первый Евразийский форум по искусственному интеллекту и науке о данных.

Как передает Report, мероприятие проходит в Университете ADA.

Форум объединил ведущих мировых ученых из разных стран, которые занимаются теорией ИИ, разработкой инновационных методов и применением науки о данных в таких сферах, как медицина, кибербезопасность, спорт и сельское хозяйство.

На открытии форума с приветственной речью выступил проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде.

Он отметил, что университет ADA изначально функционировал как дипломатическая академия, но с ростом значимости IT-технологий было принято решение объединить IT-школу и инженерную школу с дипломатической академией.

"С тех пор мы стали университетом. Для нас крайне важны вопросы IT, информационных технологий, информатики и компьютерной инженерии, и мы уделяем им большое внимание", - сказал он.

По словам Исмаилзаде, в работе форума принимают участие представители Израиля, Португалии, Южной Кореи, США, России и других стран.

На открытии форума также выступил исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SİM) Фариз Джафаров.

Он подчеркнул, что центр 4SİM активно участвует в работе группы по управлению искусственным интеллектом Давосского форума — крупнейшего альянса в этой сфере.

"В прошлом году мы начали сотрудничество с Coursera, одной из ведущих международных платформ онлайн-образования. Мы предоставили бесплатный доступ к более чем 800 курсам на Coursera для 10 тыс. граждан Азербайджана. В результате мы были признаны победителями среди 42 стран и 118 программ, продвигающих инновации в области искусственного интеллекта как в стране, так и на международном уровне", - отметил Джафаров.

Джафаров также сообщил, что правительство Азербайджана разработало новую стратегию цифровой экономики, включающую 51 инициативу.

"У нас уже есть генеративный ИИ и крупные языковые модели на азербайджанском языке. Мы планируем использовать возможности ИИ для ускорения роста экономики Азербайджана к 2040 году с помощью международных организаций и консалтинговых компаний. По их оценкам, генеративный ИИ на азербайджанском языке принесет экономике страны дополнительные 4,4 миллиарда долларов. Кроме того, мы планируем запустить программу цифрового двойника, которая будет генерировать значительный объем данных", — добавил он.

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