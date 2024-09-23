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В Баку отметили 94-летие со дня образования Королевства Саудовская Аравия

В Баку отметили 94-летие со дня образования Королевства Саудовская Аравия Посольство Саудовской Аравии в Азербайджане организовало официальный прием по случаю национального праздника страны - Дня провозглашения Королевства.
Внешняя политика
23 сентября 2024 г. 21:16
В Баку отметили 94-летие со дня образования Королевства Саудовская Аравия

Посольство Саудовской Аравии в Азербайджане организовало официальный прием по случаю национального праздника страны - Дня провозглашения Королевства.

Как передает Report, на мероприятии присутствовали официальные лица, депутаты Милли Меджлиса, представители дипломатического корпуса, аккредитованные в Азербайджане, и представители СМИ.

После исполнения государственных гимнов обеих стран выступил посол Королевства Саудовская Аравия в Азербайджане Иссам бин Салех Аль-Джутейли.

Он отметил значительное развитие двусторонних отношений: "Мы работаем над увеличением объема торгового оборота посредством Саудовско-Азербайджанской межправительственной комиссии и Совместного делового совета. Обе страны имеют большие возможности для многократного увеличения объема торгового оборота в кратчайшие сроки”.

Посол также пожелал Азербайджану успехов в организации COP29.

После выступлений прием продолжился художественной частью.

Фото: Самира Гасанова

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının yaradılmasının 94-cü ildönümü qeyd olunub

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