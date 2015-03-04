В Баку проходит заседание специальной рабочей группы по вопросам Каспия

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ В Баку началось заседание специальной рабочей группы по вопросам Каспия.

Как сообщает Report, на заседании принимают участие заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, заместитель главы МИД Ирана Ибрагим Рагимпур, спецпредставитель президента России по делимитации и демаркации границ с государствами-участниками СНГ, посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков, председатель госпредприятия по вопросам Каспия при президенте Туркменистана Мурад Атаджанов, посол по особым поручениям МИД Казахстана Зульфия Аманжолова.

В ходе встречи представители пяти прикаспийских стран продолжат работу над текстом Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Отметим, специальная рабочая группа проводит заседания поочередно в странах "каспийской пятерки". Работа данного переговорного механизма с одной стороны нацелена на урегулирование вопросов нового правового статуса Каспийского моря, с другой - на подготовку регулярно проходящих встреч глав государств и министров иностранных дел пяти прибрежных стран.