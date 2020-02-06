В Баку проходит внеочередное заседание глав МИД Тюркского совета - ОБНОВЛЕНО

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В Баку началось внеочередное заседание Совета министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета), сообщает Report.

На заседании председательствует министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

По словам азербайджанского министра, накануне были обсуждены вопросы дальнейшей деятельности организации, ее структур, а также расширение сотрудничества как внутри самой организации, так и с такими международными организациями, как Вышеградская группа, АСЕАН и другие.

Кроме того, обсуждалась вопросы подготовки к VIII саммиту тюркоязычных государств, который пройдет в Турции.

***09:35

Внеочередное заседание Совета министров иностранных дел Cовета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) откроется сегодня в Баку.

Как сообщает Report, в нем примут участие главы МИД Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана.

Тюркский совет – международная организация, объединяющая современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами. Организация была создана 3 октября 2009 года в городе Нахчыван в Азербайджане.