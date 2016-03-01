В Баку проходит конференция "Интернет и права человека"

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ В Баку проходит однодневная конференция "Интернет и права человека", организованная в рамках проекта "Свобода выражения и свобода СМИ в Азербайджане".

Как сообщает Report, на конференции представители Администрации президента Азербайджана, Совета по прессе, министерства связи и высоких технологий, офиса Совета Европы в Баку, а также эксперты высказали свои мнения по поводу того, как обеспечить свободу пользования Интернетом, какие шаги необходимо предпринять для защиты прав людей в виртуальном пространстве и др.

Выступившие на конференции отметили важность проведения таких мероприятий для обмена опытом различных ведомств и стран в вопросе свободного пользования Интернетом.

Гости конференции проведут обсуждения в рамках трех панелей - Стандарты прав человека и Интернет, Пространство Интернет управления, СМИ и свобода выражения онлайн.