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    В Баку проходит новый раунд переговоров о новом всеобъемлющем соглашении между Азербайджаном и ЕС

    В ходе двухдневных переговоров стороны обсудят два блока вопросов

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ В Баку проходит новый раунд переговоров о новом всеобъемлющем соглашении между Азербайджаном и ЕС.

    Как сообщает Report со ссылкой на представительство ЕС в Азербайджане, делегацию Европейского Союза возглавляет директор по вопросам "Восточного партнерства", сотрудничеству с Россией, Центральной Азией, региональному взаимодействию и вопросам ОБСЕ Европейской внешнеполитической службы Люк Девин.

    Как заявил ранее заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев, в ходе двухдневных переговоров стороны обсудят два блока вопросов.

    Первый блок – вопросы политической безопасности. Второй – торговые вопросы и инвестиции.

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