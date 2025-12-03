В Баку проходит международная конференция руководителей пожарно-спасательных служб

В Баку проходит XXVI Международная конференция руководителей пожарно-спасательных служб стран-участниц Международной спортивной федерации пожарных и спасателей.

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров, президент Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Александр Чуприян, министр по чрезвычайным ситуациям Узбекистана Ботир Кудратходжаев и другие должностные лица.

Всего в мероприятии участвуют более 100 представителей из стран-членов федерации – Германии, Австрии, Беларуси, Болгарии, Китая, Чехии, Индии, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Камеруна, Латвии, Монголии, Катара, Саудовской Аравии, Бахрейна, России, Сербии, Словакии и Вьетнама, а также компаний-партнеров федерации. Представители Турции и Кыргызстана подключились к конференции по видеосвязи.

В рамках мероприятия состоялась двусторонняя встреча министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова с президентом Международной спортивной федерации пожарных и спасателей генерал-полковником внутренней службы Александром Чуприяном.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о развитии сотрудничества между МЧС Азербайджана и Международной спортивной федерацией пожарных и спасателей. Стороны обсудили также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Затем состоялась церемония открытия конференции.

В повестку международной конференции, которая продлится до 6 декабря, вошли вопросы развития пожарно-спасательного спорта, анализ прошедшего чемпионата мира по этому виду спорта, а также организация проведения чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту в 2026 году и вопросы международного сотрудничества.