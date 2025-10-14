В Баку проходит международная конференция, посвященная судебной системе

В Баку в рамках 67-й Генассамблеи Международной ассоциации судей проходит международная конференция на тему "Отношения между судебной властью и двумя другими ветвями государства", посвященная "Году Конституции и суверенитета".

Как сообщает Report, мероприятие организовано в рамках сотрудничества Международной ассоциации судей с Союзом судей Азербайджана.

В конференции принимают участие председатель Союза судей Азербайджана Рамиз Рзаев, председатель Верховного суда Азербайджана Инам Керимов, судья Европейского суда по правам человека Лятиф Гусейнов и другие официальные лица.