В Баку проходит международная конференция, посвященная судебной системе
Внешняя политика
- 14 октября, 2025
- 09:24
В Баку в рамках 67-й Генассамблеи Международной ассоциации судей проходит международная конференция на тему "Отношения между судебной властью и двумя другими ветвями государства", посвященная "Году Конституции и суверенитета".
Как сообщает Report, мероприятие организовано в рамках сотрудничества Международной ассоциации судей с Союзом судей Азербайджана.
В конференции принимают участие председатель Союза судей Азербайджана Рамиз Рзаев, председатель Верховного суда Азербайджана Инам Керимов, судья Европейского суда по правам человека Лятиф Гусейнов и другие официальные лица.
