    В Баку проходит международная конференция, посвященная судебной системе

    Внешняя политика
    • 14 октября, 2025
    • 09:24
    В Баку проходит международная конференция, посвященная судебной системе

    В Баку в рамках 67-й Генассамблеи Международной ассоциации судей проходит международная конференция на тему "Отношения между судебной властью и двумя другими ветвями государства", посвященная "Году Конституции и суверенитета".

    Как сообщает Report, мероприятие организовано в рамках сотрудничества Международной ассоциации судей с Союзом судей Азербайджана.

    В конференции принимают участие председатель Союза судей Азербайджана Рамиз Рзаев, председатель Верховного суда Азербайджана Инам Керимов, судья Европейского суда по правам человека Лятиф Гусейнов и другие официальные лица.

    Bakıda məhkəmə sisteminə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans keçirilir
    International сonference on judicial system underway in Baku

    Лента новостей