    В Баку проходит мероприятие, посвященное открытию Арбитражного центра

    Внешняя политика
    • 24 октября, 2025
    • 10:44
    В Баку проходит международное мероприятие, посвященное церемонии открытия Арбитражного центра.

    Как сообщает Report, мероприятие объединило более 600 участников, в том числе свыше 70 ведущих экспертов, юристов и официальных лиц.

    На церемонии выступят председатель Верховного суда Инам Керимов, министр юстиции Фарид Ахмедов, экс-президент Совета Европейского Союза и экс-премьер Бельгии Шарль Мишель и др.

    Целью мероприятия является обмен знаниями между профессиональными юристами, работающими в сфере арбитража в различных регионах мира, укрепление сотрудничества между юристами, работающими в государственном и частном секторах, а также создание динамичной платформы для обсуждения развития арбитражного сектора в Азербайджане.

    Bakı Arbitraj Mərkəzinin açılışına həsr olunmuş beynəlxalq tədbir keçirilir

