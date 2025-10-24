В Баку проходит мероприятие, посвященное открытию Арбитражного центра
- 24 октября, 2025
- 10:44
В Баку проходит международное мероприятие, посвященное церемонии открытия Арбитражного центра.
Как сообщает Report, мероприятие объединило более 600 участников, в том числе свыше 70 ведущих экспертов, юристов и официальных лиц.
На церемонии выступят председатель Верховного суда Инам Керимов, министр юстиции Фарид Ахмедов, экс-президент Совета Европейского Союза и экс-премьер Бельгии Шарль Мишель и др.
Целью мероприятия является обмен знаниями между профессиональными юристами, работающими в сфере арбитража в различных регионах мира, укрепление сотрудничества между юристами, работающими в государственном и частном секторах, а также создание динамичной платформы для обсуждения развития арбитражного сектора в Азербайджане.
