В Баку прибывает делегация из Санкт-Петербурга

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Москва. 20 сентября. REPORT.AZ/ Делегация Законодательного собрания (Заксобрание) Санкт-Петербурга во главе с председателем Вячеславом Макаровым прибывает завтра в Баку, сообщили российскому бюро Report в пресс-службе Заксобрания города.

Визит пройдет по линии Межпарламентской ассамблеи СНГ. В Баку делегация встретится с председателем Милли Меджлиса Октаем Асадовым, также намечены встречи с рядом азербайджанских парламентариев и другими официальными лицами.