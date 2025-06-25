В Баку представили первый том книги о культурном наследии азербайджанцев в Армении

В Баку представили первый том книги о культурном наследии азербайджанцев в Армении

В Баку состоялась презентация первого тома издания "Наследие Западного Азербайджана: отчет и материалы о результатах систематического разрушения материально-культурного наследия азербайджанцев в Армении – кладбищ, и о международной правовой ответственности".

Как сообщает Report, на мероприятии выступили представители госструктур, парламента, научных и религиозных учреждений.

Подчеркнуто, что депортации азербайджанцев из Армении сопровождались разрушением мечетей, кладбищ и других объектов культурного наследия, что противоречит международному праву.

Выступавшие также напомнили, что возвращение вынужденных переселенцев на родные земли – один из приоритетов государственной политики Азербайджана.

На мероприятии был продемонстрирован видеоролик о Западном Азербайджане.