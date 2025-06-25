О нас

В Баку представили первый том книги о культурном наследии азербайджанцев в Армении

В Баку представили первый том книги о культурном наследии азербайджанцев в Армении В Баку представили первый том книги о культурном наследии азербайджанцев в Армении
Внешняя политика
25 июня 2025 г. 12:45
В Баку представили первый том книги о культурном наследии азербайджанцев в Армении

В Баку состоялась презентация первого тома издания "Наследие Западного Азербайджана: отчет и материалы о результатах систематического разрушения материально-культурного наследия азербайджанцев в Армении – кладбищ, и о международной правовой ответственности".

Как сообщает Report, на мероприятии выступили представители госструктур, парламента, научных и религиозных учреждений.

Подчеркнуто, что депортации азербайджанцев из Армении сопровождались разрушением мечетей, кладбищ и других объектов культурного наследия, что противоречит международному праву.

Выступавшие также напомнили, что возвращение вынужденных переселенцев на родные земли – один из приоритетов государственной политики Азербайджана.

На мероприятии был продемонстрирован видеоролик о Западном Азербайджане.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоFirst volume of book on cultural heritage of Azerbaijanis in Armenia presented in Baku
Версия на азербайджанском языке Фото“Qərbi Azərbaycan İrsi” kitabının I cildinin təqdimat mərasimi olub

Экслюзивные новости

Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
23 июня 2025 г. 17:08
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
23 июня 2025 г. 14:58
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
23 июня 2025 г. 13:45
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
23 июня 2025 г. 13:11
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
21 июня 2025 г. 15:16
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
20 июня 2025 г. 16:39
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
20 июня 2025 г. 14:15
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
19 июня 2025 г. 13:59
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
17 июня 2025 г. 17:47
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
17 июня 2025 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi