В Баку предложили объявить 24 ноября Днем солидарности НПО тюркских стран

В Баку предложили объявить 24 ноября Днем солидарности неправительственных организаций тюркского мира.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил председатель "Ortaq Dəyərlər" Агиль Джамал в рамках Форума солидарности НПО стран ОТГ в Баку.

По словам Джамала, Азербайджан играет ключевую роль в укреплении тюркского мира, и сотрудничество с Казахстаном уже демонстрирует значительные результаты.

Особое внимание он уделил экологической повестке, подчеркнув важность совместных действий общественных организаций двух стран в борьбе с проблемой обмеления Каспийского моря.

"Общественные структуры наших стран должны работать сообща, чтобы противостоять экологическим вызовам Каспия. Это вопрос, требующий коллективных усилий", - сказал он.