В Баку предложили объявить 24 ноября Днем солидарности НПО тюркских стран
Внешняя политика
- 24 ноября, 2025
- 14:20
В Баку предложили объявить 24 ноября Днем солидарности неправительственных организаций тюркского мира.
Как сообщает Report, с таким предложением выступил председатель "Ortaq Dəyərlər" Агиль Джамал в рамках Форума солидарности НПО стран ОТГ в Баку.
По словам Джамала, Азербайджан играет ключевую роль в укреплении тюркского мира, и сотрудничество с Казахстаном уже демонстрирует значительные результаты.
Особое внимание он уделил экологической повестке, подчеркнув важность совместных действий общественных организаций двух стран в борьбе с проблемой обмеления Каспийского моря.
"Общественные структуры наших стран должны работать сообща, чтобы противостоять экологическим вызовам Каспия. Это вопрос, требующий коллективных усилий", - сказал он.
