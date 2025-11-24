Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    В Баку предложили объявить 24 ноября Днем солидарности НПО тюркских стран

    Внешняя политика
    • 24 ноября, 2025
    • 14:20
    В Баку предложили объявить 24 ноября Днем солидарности НПО тюркских стран

    В Баку предложили объявить 24 ноября Днем солидарности неправительственных организаций тюркского мира.

    Как сообщает Report, с таким предложением выступил председатель "Ortaq Dəyərlər" Агиль Джамал в рамках Форума солидарности НПО стран ОТГ в Баку.

    По словам Джамала, Азербайджан играет ключевую роль в укреплении тюркского мира, и сотрудничество с Казахстаном уже демонстрирует значительные результаты.

    Особое внимание он уделил экологической повестке, подчеркнув важность совместных действий общественных организаций двух стран в борьбе с проблемой обмеления Каспийского моря.

    "Общественные структуры наших стран должны работать сообща, чтобы противостоять экологическим вызовам Каспия. Это вопрос, требующий коллективных усилий", - сказал он.

