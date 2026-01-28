Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Баку почтили память национального героя Кубы Хосе Марти

    В Баку прошел день памяти выдающегося кубинского политика, мыслителя и национального героя Кубы Хосе Марти.

    Как сообщает Report, памятное мероприятие было организовано посольством Кубы в Азербайджане.

    В ходе мероприятия участники почтили память Хосе Марти, подчеркнув его вклад в борьбу за независимость Кубы, формирование национальной идентичности страны и развитие идей свободы, справедливости и человеческого достоинства.

    С приветственным словом выступил чрезвычайный и полномочный посол Кубы в нашей стране Карлос Энрике Вальдес. Кубинский дипломат отметил значение как политического, так и литературного наследия Марти, которое и сегодня остается актуальным далеко за пределами Кубы.

    "Хосе Марти - один из самых выдающихся лидеров против испанского колониализма и против экспансионизма нарождающегося американского империализма в отношении латиноамериканских стран. Выдающийся писатель, поэт, оратор и журналист. Революционный демократ, защитник простых масс и борец за равные права и большее единство между белыми и черными кубинцами. Основатель Кубинской революционной партии, провозглашенный 10 апреля 1892 года и от которой он был единогласно избран делегатом", - сказал Вальдес.

    Посол Кубы в своем выступлении также кратко затронул текущую ситуацию в Карибском бассейне, обратив особое внимание на сохраняющуюся напряженность в регионе. В частности, он выразил обеспокоенность развитием событий в Венесуэле, подчеркнув важность региональной стабильности и диалога.

    В мероприятии принял участие и посол Венесуэлы в Азербайджане Кристофер Мартинес. В своем выступлении он выразил признательность кубинскому коллеге за неизменную поддержку и солидарность в непростой для Венесуэлы период, отметив значимость международного взаимодействия и взаимопонимания в условиях текущих вызовов.

