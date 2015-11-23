В Баку отметят 550-летие создания Казахского ханства

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В Баку состоится мероприятие, посвященное 550-летию создания Казахского ханства.

Как сообщили Report в посольстве Казахстана в Азербайджане, празднование пройдет 22 декабря. На мероприятии примут участие ученые, депутаты, артисты. Также ожидается участие генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Рамиля Гасанова, генерального секретаря ТюркПА Жандоса Асанова, президента Международной Тюркской Академии Дархана Кыдырали и других.

Гостям мероприятия будет дана подробная информация об истории Казахского ханства.

Отметим, что 31 декабря 2014 года было выпущено постановление Правительства Республики Казахстан "О подготовке и проведении в 2015 году 550-летнего юбилея Казахского ханства".