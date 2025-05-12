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В Баку отметили 30-летие дипотношений между Азербайджаном и Венесуэлой

В Баку отметили 30-летие дипотношений между Азербайджаном и Венесуэлой В Баку отметили 30-летие дипотношений между Азербайджаном и Венесуэлой
Внешняя политика
12 мая 2025 г. 19:28
В Баку отметили 30-летие дипотношений между Азербайджаном и Венесуэлой

В Баку состоялось мероприятие по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Венесуэлой.

Как сообщает Report, организатором является посольство Венесуэлы в Азербайджане.

В мероприятии приняли участие представители государственных и правительственных структур, дипломатического корпуса, аккредитованного в стране, депутаты Милли Меджлиса, а также общественные деятели.

С приветственной речью выступил посол Венесуэлы Кристофер Мартинес Берротеран.

"Именно 12 мая 30 лет назад начался путь дружбы и взаимного сотрудничества между Венесуэлой и Азербайджаном. Это были 30 лет достижений во имя благополучия наших народов. Несмотря на географическую удаленность, нас объединяет искреннее чувство братства, которое побуждает к еще более тесному взаимодействию. Сегодня мы подтверждаем поддержку Венесуэлой председательства Азербайджана на COP29 и его лидирующей роли в борьбе с изменением климата. Также выражаем готовность к дальнейшему углублению сотрудничества в таких сферах, как торговля и энергетика, в духе партнерства Юг–Юг", — отметил дипломат.

Официальная часть мероприятия завершилась концертной программой, в рамках которой прозвучали музыкальные произведения Венесуэлы и Азербайджана.

Отметим, что празднование 30-летия продолжится и завтра выставкой картин азербайджанских и венесуэльских художников.

Фото: Вугар Ханларов

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Azərbaycan və Venesuela arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyi qeyd olunub

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