    В Баку открылась выставка, посвященная украинским военным беженцам в Литве

    • 09 апреля, 2026
    • 17:10
    В Баку открылась выставка, посвященная украинским военным беженцам в Литве

    В Университете Хазар в Баку при участии премьер-министра Литвы Инги Ругиниене открылась выставка, посвященная украинским военным беженцам.

    Как сообщает Report, экспозиция под названием "Не все из них. Портреты военных беженцев" (Not All of Them. Portraits of War Refugees) представляет черно-белые фотографии, отражающие судьбы украинцев, нашедших убежище в Литве.

    Автором работ выступил известный литовский фотограф Антанас Суткус совместно с коллегами Артурасом Морозовасом и Тадасом Казакявичюсом.

    Ректор Университета Хазар Разия Исаева, приветствуя высокого гостя, подчеркнула значимость развития сотрудничества между Азербайджаном и Литвой в сфере образования и науки. По ее словам, Баку заинтересован в дальнейшем расширении взаимодействия в этих направлениях.

    Инга Ругиниене отметила, что представленные работы передают подлинную боль украинского народа. "Фотографии говорят сами за себя, и нам не нужны дополнительные объяснения. За каждым кадром стоит история потери и разлуки, но также история силы и достоинства", - подчеркнула она.

    Посол Украины в Баку Юрий Гусев напомнил, что страна уже более четырех лет переживает тяжелую войну, и выразил благодарность за оказываемую поддержку.

    Инги Ругиниене университет Хазар Юрий Гусев фотовыставка Российско-украинский конфликт Антанас Суткус Разия Исаева
    Bakıda Litvadakı ukraynalı müharibə qaçqınlarına həsr olunmuş sərgi açılıb
    Exhibition dedicated to Ukrainian war refugees in Lithuania opens in Baku

