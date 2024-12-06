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На международной конференции в Баку обсуждают французский и нидерландский неоколониализм

На международной конференции в Баку обсуждают французский и нидерландский неоколониализм В Баку при организации Бакинской инициативной группы (БИГ) проходит международная конференция по ситуации на острове Сен-Мартен, находящемся под колониальным правлением Франции и Нидерландов.
Внешняя политика
6 декабря 2024 г. 10:16
На международной конференции в Баку обсуждают французский и нидерландский неоколониализм

В Баку при организации Бакинской инициативной группы (БИГ) проходит международная конференция по заморским территориям Франции и Нидерландов - острове в Карибском бассейне Сен-Мартен/Синт-Мартен, находящихся под колониальным правлением двух метрополий.

Как передает Report, тема конференции "Французский и нидерландский колониализм на Сен-Мартене - один остров, один народ, одна судьба".

В конференции участвуют представителя общественности Сен-Мартена, а также лидеры организаций, ведущих антиколониальную деятельность, члены парламента, правозащитники и лидеры неправительственных организаций.

В ходе мероприятия будет обсуждаться борьба за освобождение от колониализма.

Отметим, что остров Сен-Мартен, будучи разделенный на две части, был колонизирован двумя державами: Францией и Нидерландами. Наследие колониализма на острове продолжает оказывать свое пагубное влияние в экономической и политической сферах.

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Версия на английском языке ФотоInternational conference on French and Dutch neo-colonialism kicks off in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоFransa və Niderland neokolonializmi Bakıda keçirilən beynəlxalq konfransda müzakirə olunur

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