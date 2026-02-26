Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    В Баку обсуждено расширение сотрудничества SOCAR со Швейцарией

    Внешняя политика
    • 26 февраля, 2026
    • 14:28
    Азербайджан и Швейцария обсудили перспективы расширения двустороннего взаимодействия в экономической сфере.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства Швейцарии в Баку в социальной сети Facebook.

    Обсуждение состоялось в столице в рамках Швейцарского бизнес-ланча с участием посла Швейцарии Томаса Штэли и вице-президента SOCAR Эльшада Насирова. В мероприятии также приняли участие руководители ведущих швейцарских компаний, работающих в Азербайджане.

    "В ходе встречи Насиров поделился мнением о траектории развития компании, экологической повестке и внедрении инноваций. Представители швейцарского бизнеса обсудили новые возможности сотрудничества, реализуемые проекты и перспективные направления взаимодействия. Отмечался вклад швейцарских компаний в диверсификацию экономики Азербайджана и развитие экспортного потенциала страны", - говорится в информации.

    Посол Штэли также представил информацию о предстоящих двусторонних мероприятиях и крупных международных событиях, включая вклад Швейцарии в проведение Всемирного форума городов (WUF13) и проекты в сфере устойчивого городского развития.

    "Встреча прошла в продуктивной атмосфере и стала площадкой для укрепления", - говорится в сообщении.

    В Баку обсуждено расширение сотрудничества SOCAR со Швейцарией

