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В Баку обсудили сотрудничество между Азербайджаном и Ираном в сфере медиа

В Баку обсудили сотрудничество между Азербайджаном и Ираном в сфере медиа Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтабой Демирчилу.
Внешняя политика
29 июля 2025 г. 22:25
В Баку обсудили сотрудничество между Азербайджаном и Ираном в сфере медиа

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтабой Демирчилу.

Как передает Report, на встрече обсуждались направления развития сотрудничества между двумя странами в сфере медиа.

Айхан Гаджизаде положительно оценил расширение контактов между пресс-секретарями внешнеполитических ведомств Азербайджана и Ирана и отметил заинтересованность Баку в укреплении дружественных связей с Тегераном.

Стороны также уделили внимание обмену делегациями представителей СМИ и расширению сотрудничества между государственными информационными агентствами двух стран.

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Версия на азербайджанском языке Ayxan Hacızadə iranlı səfirlə görüşüb

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