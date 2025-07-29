В Баку обсудили сотрудничество между Азербайджаном и Ираном в сфере медиа

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтабой Демирчилу.
Как передает Report, на встрече обсуждались направления развития сотрудничества между двумя странами в сфере медиа.
Айхан Гаджизаде положительно оценил расширение контактов между пресс-секретарями внешнеполитических ведомств Азербайджана и Ирана и отметил заинтересованность Баку в укреплении дружественных связей с Тегераном.
Стороны также уделили внимание обмену делегациями представителей СМИ и расширению сотрудничества между государственными информационными агентствами двух стран.