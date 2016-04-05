В Баку начало свою работу 44-е заседание cпециальной рабочей группы по правовому статусу Каспия

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В Баку начало свою работу 44-е заседание Специальной рабочей группы по разработке Конвенции по правовому статусу Каспийского моря на уровне замминистров иностранных дел прикаспийских стран.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов заявил, что встречи на уровне глав государств и глав МИД прикаспийских стран создали благоприятную возможность для консолидации усилий еще большего сближения позиций по достижению серьезных результатов.

Замминистра выразил уверенность, что все вопросы правового статуса Каспия должны решаться в духе уважения суверенитета и прав прикаспийских стран, а также путем укрепления доверия между сторонами: "Скорейшее подписание Конвенции послужит взаимодействию и сотрудничеству прикаспийских стран".

Х.Халафов сообщил, что в Баку намечено проведение 6-й конференции сторон Рамочной конвенции по защите морской оружающей среды Каспия.

"Азербайджанская сторона подготовила проект соглашения о размещении в Баку Секретариата и представила данный проект прикаспийским странам", - сообщил также замминистра.

Отметим, что на заседании также участвуют спецпредставитель президента России по делимитации и демаркации границ РФ со странами СНГ Игорь Брадчиков, замминистра иностранных дел Ирана Ибрагим Рагимпур, посол по особым поручениям Казахстана Зульфия Аманжолова и председатель Государственного предприятия по вопросам Каспийского моря при президенте Туркменистана Мурадгелди Атажанов.