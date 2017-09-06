В Баку началась встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии

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Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ В Баку началась трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии с участием министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова, министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Грузии Михеила Джанелидзе.

Как сообщает Report, это уже шестая по счету трехсторонняя встреча в подобном составе.

Напомним, что первая встреча подобного рода состоялась в Трабзоне 8 июня 2012 года. Вторая прошла 28 марта 2013 года в Батуми, в ходе которой стороны выработали план действия секторального сотрудничества на 2013-2015 годы. Третья по счету встреча состоялась в Гяндже 19 февраля 2014 года, четвертая - 10 декабря того же года в Карсе, и, наконец, пятая встреча прошла в Тбилиси 19 февраля 2016 года.