В Баку началась встреча глав МИД Азербайджана, России и Ирана - ФОТО

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ В Баку началась трехсторонная встреча глав МИД Азербайджана, России и Ирана.

Как сообщает Report, на встрече участвуют главы внешнеполитических ведомств Азербайджана Эльмар Мамедъяров, России - Сергей Лавров и Ирана - Мухаммед Джавад Зариф.

На встрече стороны обсудят вопросы сотрудничества между странами, вопросы международной и региональной повестки, в том числе обострившуюся ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Отметим, до этого министры пообщались в формате рабочего завтрака.