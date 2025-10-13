Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    В Баку прошла трехсторонняя встреча Азербайджан-Иран-Россия, принято Коммюнике

    Внешняя политика
    • 13 октября, 2025
    • 13:19
    В Баку прошла трехсторонняя встреча Азербайджан-Иран-Россия, принято Коммюнике

    В Баку прошла трехсторонняя встреча между представителями правительств Азербайджана, Ирана и России.

    Как сообщает Report, во встрече, прошедшей под сопредседательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева, заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука и министра дорог и градостроительства Ирана Фарзане Садег, приняли участие полномочные представители соответствующих ведомств всех трех стран.

    Вице-премьер Шахин Мустафаев заявил, что Азербайджан верен принципам добрососедства, взаимопонимания и равноправного партнерства в отношениях с Ираном и Россией.

    Мустафаев обратил внимание на необходимость продвижения торгово-экономического сотрудничества между тремя странами на основе принципов равноправия и взаимной выгоды.

    Он напомнил, что за прошедший период между сторонами был подписан ряд важных документов с целью развития транспортного коридора "Север-Юг", в том числе Соглашение между Правительством Ирана и Правительством России о строительстве железной дороги Решт-Астара на территории Ирана и Соглашение между Правительством Азербайджана и Правительством России о сотрудничестве в области развития транзитных грузоперевозок по коридору.

    После выступлений заместителя премьер-министра России Алексея Оверчука и министра дорог и градостроительства Ирана Фарзане Садег были широко обсуждены актуальные вопросы трехстороннего сотрудничества в сферах транспорта, энергетики и таможни.

    По итогам трехсторонней встречи было принято Коммюнике.

