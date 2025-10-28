В Азербайджане иностранные дипломаты проинформированы о процессе "Великого возвращения"

Заместитель председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов проинформировал группу иностранных дипломатов, работающих в Азербайджане, о процессе "Великого возвращения".

Как сообщили Report в Госкомитете, Университет ADA, Институт развития и дипломатии при университете и Министерство иностранных дел организовали совместную сессию в рамках программы "Исследование Каспийского бассейна".

На мероприятии отмечено, что в результате оккупационной и депортационной политики Армении против Азербайджана более 1 млн жителей стали беженцами и вынужденными переселенцами и были вынуждены жить в тяжелых и невыносимых условиях в недостроенных зданиях, подвалах и общежитиях на протяжении многих лет.

Фуад Гусейнов также рассказал, что меры по восстановлению освобожденных территорий вносят значительный вклад в обеспечение не только внутренней стабильности, но и безопасности и мира во всем регионе.

В заключение показаны фильмы и видеоролики о "Великом возвращении".