В Азербайджане иностранные дипломаты проинформированы о процессе "Великого возвращения"
- 28 октября, 2025
- 15:55
Заместитель председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов проинформировал группу иностранных дипломатов, работающих в Азербайджане, о процессе "Великого возвращения".
Как сообщили Report в Госкомитете, Университет ADA, Институт развития и дипломатии при университете и Министерство иностранных дел организовали совместную сессию в рамках программы "Исследование Каспийского бассейна".
На мероприятии отмечено, что в результате оккупационной и депортационной политики Армении против Азербайджана более 1 млн жителей стали беженцами и вынужденными переселенцами и были вынуждены жить в тяжелых и невыносимых условиях в недостроенных зданиях, подвалах и общежитиях на протяжении многих лет.
Фуад Гусейнов также рассказал, что меры по восстановлению освобожденных территорий вносят значительный вклад в обеспечение не только внутренней стабильности, но и безопасности и мира во всем регионе.
В заключение показаны фильмы и видеоролики о "Великом возвращении".