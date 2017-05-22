В Атырауской области устроен официальный прием, посвященный 28 Мая - Дню Республики Азербайджана

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ В Атырауской области был устроен официальный прием, посвященный 28 Мая - Дню Республики Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Азербайджана в Казахстане, в рамках официального приема состоялось торжественное открытие фотовыставки. В основном авторы запечатлели историко-культурные и архитектурные сооружения, которые отражают духовное развитие страны. Посетителям выставки представлены работы более 50 фотохудожников.

Руководитель Генерального Консульства Азербайджанской Республики в городе Актау Эльхан Зейналов приветствовал всех гостей.

Затем выступил посол Азербайджана в Казахстане Рашад Маммадов. Дипломат рассказал об истории праздника Дня республики, как 99 года назад состоялся судьбоносный прорыв в многовековой истории азербайджанского народа и 28 мая 1918 года образовался временный Национальный совет полномочных представителей азербайджанского народа. Посол подчеркнул, что Азербайджан и Казахстан - это братские страны: "Наши тюркские корни, наши обычаи, традиции - все это создало хорошую площадку, основу для еще большего сближения наших народов. В отличие от некоторых других, мы состоялись как государства. Мы смогли грамотно воспользоваться своими природными ресурсами и реализовать стратегию развития наших стран. Именно под руководством общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева мы смогли реализовать его идеи, его стратегию, результатом чего стал тот уровень развития экономики, который у нас есть. Ведь многие страны не смогли обеспечить даже свою государственную независимость, они ее потеряли. Мы же и Казахстан, несмотря ни на что, состоялись, мы состоявшиеся государства. Это самый большой успех за последние 25 лет. Необходимо отметить, что наши страны, несмотря на схожие черты, а именно то, что Азербайджан и Казахстан являются нефтедобывающими странами и основным источником дохода, основным драйвером экономики являются разработка, добыча, транспортировка и продажа энергоресурсов, не стали конкурентами друг другу. Мы партнеры, и наши экономические системы взаимодополняют друг друга".

Первый заместитель акима Атырауской области Гумар Дуйсембаев подчеркнул развитие торгово-экономических отношений нефтяного региона и Азербайджана. Он отметил, что по статистическим данным, в Атырау работают 42 азербайджанских предприятия. Большинство из них занимаются обработкой металла, медицинским обслуживанием, изготовлением продуктов питания. В первые 4 месяца товарооборот между двумя сторонами составил более 2 млн долларов США.

Отметим, что нефтяной регион поставляет в Азербайджан пресноводную рыбу, газ и мазут, газовые трубы и прочее.

На приеме участвовали общественные деятели, представители местной интеллигенции, диаспор и СМИ.