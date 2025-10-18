В Астане состоится второе заседание азербайджано-казахстанского Высшего межгосударственного совета
Внешняя политика
- 18 октября, 2025
- 12:13
В Астане состоится второе заседание азербайджано-казахстанского Высшего межгосударственного совета.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью агентству Kazinform.
Отметив важность проведения Высшего межгосударственного совета, первое заседание которого состоялось в прошлом году во время государственного визита президента Казахстана в Азербайджан, глава государства сказал: "В ходе предстоящего второго заседания в Астане будут обсуждены дальнейшие перспективы взаимовыгодного сотрудничества и шаги по выводу азербайджано-казахстанских отношений на новый уровень".
