В Астане состоится второе заседание азербайджано-казахстанского Высшего межгосударственного совета.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью агентству Kazinform.

Отметив важность проведения Высшего межгосударственного совета, первое заседание которого состоялось в прошлом году во время государственного визита президента Казахстана в Азербайджан, глава государства сказал: "В ходе предстоящего второго заседания в Астане будут обсуждены дальнейшие перспективы взаимовыгодного сотрудничества и шаги по выводу азербайджано-казахстанских отношений на новый уровень".