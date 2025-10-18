Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    В Астане состоится второе заседание азербайджано-казахстанского Высшего межгосударственного совета

    Внешняя политика
    • 18 октября, 2025
    • 12:13
    В Астане состоится второе заседание азербайджано-казахстанского Высшего межгосударственного совета.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью агентству Kazinform.

    Отметив важность проведения Высшего межгосударственного совета, первое заседание которого состоялось в прошлом году во время государственного визита президента Казахстана в Азербайджан, глава государства сказал: "В ходе предстоящего второго заседания в Астане будут обсуждены дальнейшие перспективы взаимовыгодного сотрудничества и шаги по выводу азербайджано-казахстанских отношений на новый уровень".

