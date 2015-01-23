Баку. 23 января. REPORT.AZ/ 29 января в Туркменистане состоится встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт МИД Турции, в связи с этим министр иностранных дел Турции Мевлуд Чавушоглу посетит Ашхабад.

В ходе встреч между сторонами будут проведены обсуждения международных и региональных вопросов. Основной акцент также будет сделан на сотрудничество в области энергетики.

Первая встреча в подобном формате состоялась 26 мая 2014 года в Баку.