    Узбекистан и Азербайджан проведут очередные политконсультации во II полугодии 2026 года - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    • 02 декабря, 2025
    • 14:53
    Узбекистан и Азербайджан проведут очередные политконсультации во II полугодии 2026 года - ЭКСКЛЮЗИВ

    Очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Узбекистана и Азербайджана пройдет во второй половине 2026 года.

    Об этом Report заявил советник министра иностранных дел Узбекистана, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ахрор Бурханов.

    "Согласно Программе сотрудничества между министерствами иностранных дел Узбекистана и Азербайджана на 2025-2026 годы, проведение очередного раунда политических консультаций запланировано во второй половине 2026 года в городе Ташкенте", - сказал он.

    По его словам, Узбекистан рассматривает Азербайджан "не просто как партнера, а как братскую страну, близкого друга и надежного союзника", с которым их объединяют общие исторические корни, духовная близость и схожие стратегические устремления: "Благодаря личной дружбе и взаимному доверию лидеров двух государств сегодня узбекско-азербайджанские отношения переживают период беспрецедентного подъема".

    "Мы уверены, что благодаря совместному стремлению к развитию и открытости к новым инициативам, наше сотрудничество будет только укрепляться, превращаясь в один из самых ярких примеров успешного стратегического партнерства", - добавил Бурханов.

    Özbəkistan və Azərbaycan 2026-cı ilin ikinci yarısında növbəti siyasi məsləhətləşmələr keçirəcək - EKSKLÜZİV
    Uzbekistan, Azerbaijan to hold political consultations in 2nd half of 2026 - EXCLUSIVE
