Утверждено Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Азербайджаном и Вьетнамом

Утверждено "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики и Министерством общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам".

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, после вступления Соглашения в силу Служба государственной безопасности Азербайджана должна обеспечить реализацию его положений.

Служба государственной безопасности также должна направить противоположной стороне уведомление о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления соглашения в силу.

Напомним, что соглашение было подписано в Ханое 26 октября 2025 года.