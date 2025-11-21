Утверждено Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Азербайджаном и Вьетнамом
Внешняя политика
- 21 ноября, 2025
- 16:58
Утверждено "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики и Министерством общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам".
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
Согласно указу, после вступления Соглашения в силу Служба государственной безопасности Азербайджана должна обеспечить реализацию его положений.
Служба государственной безопасности также должна направить противоположной стороне уведомление о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления соглашения в силу.
Напомним, что соглашение было подписано в Ханое 26 октября 2025 года.
