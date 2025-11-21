Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    Утверждено Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Азербайджаном и Вьетнамом

    Внешняя политика
    • 21 ноября, 2025
    • 16:58
    Утверждено Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Азербайджаном и Вьетнамом

    Утверждено "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики и Министерством общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам".

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

    Согласно указу, после вступления Соглашения в силу Служба государственной безопасности Азербайджана должна обеспечить реализацию его положений.

    Служба государственной безопасности также должна направить противоположной стороне уведомление о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления соглашения в силу.

    Напомним, что соглашение было подписано в Ханое 26 октября 2025 года.

    Ильхам Алиев указ соглашение о сотрудничестве Вьетнам Азербайджан
    Azərbaycanla Vyetnam arasında təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq Sazişi təsdiqlənib
    Azerbaijan approves security cooperation agreement with Vietnam

    Последние новости

    18:07

    Посол: Присоединение Азербайджана к формату ЦА формирует единое стратегическое пространство от Азии до Европы

    Внешняя политика
    18:04

    Посол Швейцарии: Имеется большой потенциал для укрепления экономических связей с Азербайджаном

    Бизнес
    18:03

    Али Асадов обсудил с генсеком Международного союза электросвязи перспективы сотрудничества

    ИКТ
    18:00

    Пашинян обсудил со спикером парламента Казахстана мирный процесс между Ереваном и Баку

    В регионе
    17:54
    Фото

    Трое азербайджанских борцов завоевали медали на Исламиаде - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    17:50

    Цены на газ упали до минимума за 18 месяцев после переговоров Зеленского с европейскими лидерами

    Энергетика
    17:45

    Узбекистан и Китай подписали программу сотрудничества между МИД

    В регионе
    17:41

    Суд продлил срок ареста обвиняемого в госизмене Захираддина Ибрагимова

    Происшествия
    17:36

    Пашинян: "Маршрут Трампа" расширит экономические связи между Арменией и Казахстаном

    В регионе
    Лента новостей