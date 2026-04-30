Участники молодежного форума посетили центры ASAN xidmət и DOST xidmət в Баку

Участники международного молодежного форума "Усиление роли молодежи в постколониальный период" ознакомились с деятельностью центров "ASAN xidmət" и "DOST xidmət".

Как сообщает Report, форум, организованный Бакинской инициативной группой (БИГ), продолжит свою работу 1 мая.

В рамках программы участникам была представлена подробная информация о принципах функционирования этих центров, их роли в повышении качества государственных услуг, а также о внедрении инновационных и ориентированных на граждан подходов. Гости были проинформированы о том, что на протяжении многих лет "ASAN xidmət" и "DOST xidmət" эффективно служат населению Азербайджана, обеспечивая доступность, прозрачность и оперативность обслуживания.

Сегодня участники форума уже посетили университет ADA, а также запланировали визит в Милли Меджлис.

В форуме принимают участие представители 17 стран. Впервые в мероприятии участвуют молодые дипломаты, исследователи, специалисты в области международного права, эксперты в сфере здравоохранения, представители политических партий и движений, выступающих за независимость, руководители молодежных организаций, а также студенты университетов. Среди участников - выходцы как из действующих, так и из бывших колоний, что придаёт дискуссиям особую актуальность.

По итогам форума планируется выработать предложения по усилению роли молодежи в формировании справедливого и инклюзивного постколониального миропорядка.