    Участники молодежного форума посетили центры ASAN xidmət и DOST xidmət в Баку

    30 апреля, 2026
    • 12:15
    Участники молодежного форума посетили центры ASAN xidmət и DOST xidmət в Баку

    Участники международного молодежного форума "Усиление роли молодежи в постколониальный период" ознакомились с деятельностью центров "ASAN xidmət" и "DOST xidmət".

    Как сообщает Report, форум, организованный Бакинской инициативной группой (БИГ), продолжит свою работу 1 мая.

    В рамках программы участникам была представлена подробная информация о принципах функционирования этих центров, их роли в повышении качества государственных услуг, а также о внедрении инновационных и ориентированных на граждан подходов. Гости были проинформированы о том, что на протяжении многих лет "ASAN xidmət" и "DOST xidmət" эффективно служат населению Азербайджана, обеспечивая доступность, прозрачность и оперативность обслуживания.

    Сегодня участники форума уже посетили университет ADA, а также запланировали визит в Милли Меджлис.

    В форуме принимают участие представители 17 стран. Впервые в мероприятии участвуют молодые дипломаты, исследователи, специалисты в области международного права, эксперты в сфере здравоохранения, представители политических партий и движений, выступающих за независимость, руководители молодежных организаций, а также студенты университетов. Среди участников - выходцы как из действующих, так и из бывших колоний, что придаёт дискуссиям особую актуальность.

    По итогам форума планируется выработать предложения по усилению роли молодежи в формировании справедливого и инклюзивного постколониального миропорядка.

    Участники молодежного форума посетили центры ASAN xidmət и DOST xidmət в Баку
    Бакинская инициативная группа (БИГ) Центры ASAN xidmət Центр цифровых инноваций DOST Борьба с неоколониализмом
    Gənclər forumunun iştirakçıları Bakıda "ASAN xidmət" və "DOST xidmət" mərkəzlərində olublar
    Participants of youth forum visit ASAN, DOST service centers in Baku

