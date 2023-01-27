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Турецкий генерал: Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране было заранее спланировано

Турецкий генерал: Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране было заранее спланировано Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране было заранее спланировано.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 14:52
Турецкий генерал: Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране было заранее спланировано

Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране было заранее спланировано.

Об этом турецкому бюро Report сказал генерал в запасе Юджель Карауз, комментируя вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

"Всю ответственность за обеспечение безопасности дипмиссий несет страна пребывания. Учитывая нынешние ирано-азербайджанские отношения, охрана дипмиссии должна была быть усилена", - сказал Ю.Карауз.

По словам генерала, ответственность за это событие несет иранская сторона.

"Нужно быть очень осторожными, чтобы подобные теракты не повторялись", - подчеркнул он.

Генерал отметил, что официальная позиция Турции по данному вопросу еще раз продемонстрировала, что она находится рядом с Азербайджаном:

"Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу связался со своим коллегой Джейхуном Байрамовым и еще раз выразил свою поддержку Азербайджану. Турция прежде всего хочет постоянного мира на Кавказе. Победа Азербайджана не должна никого волновать. Ни Турция, ни Азербайджан не претендуют на чужие земли".

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Версия на английском языке Turkish General: Attack on the Azerbaijani embassy in Iran was a pre-planned event 
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli general: “Bu, əvvəlcədən planlanlaşdırılmış, kəşfiyyatı aparılmış bir hadisədir”

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