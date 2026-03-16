    Тофик Мусаев: Азербайджан продолжает вносить вклад в международную борьбу с исламофобией

    Азербайджан продолжает вносить вклад в международные усилия по борьбе с исламофобией.

    Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ООН, посол Тoфик Мусаев на заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи, посвященном Международному дню борьбы с исламофобией.

    Заседание, организованное Альянсом цивилизаций ООН (UNAOC), было приурочено к объявлению 15 марта Международным днем борьбы с исламофобией согласно решению Генеральной Ассамблеи ООН.

    Мероприятие прошло под модераторством высокого представителя Альянса цивилизаций ООН и специального посланника по борьбе с исламофобией Мигеля Анхеля Моратиноса.

    Выступая на панельной дискуссии, постоянный представитель Азербайджана при ООН Тoфик Мусаев подчеркнул, что обеспечение свободы религии и убеждений является одним из ключевых условий формирования инклюзивных, устойчивых и процветающих обществ. По его словам, эффективная реализация этого права способствует укреплению взаимопонимания, толерантности и уважения между народами и государствами.

    Дипломат отметил, что в последних докладах генерального секретаря ООН рост исламофобии в мире рассматривается как тревожная тенденция, которая проявляется, в том числе, и в медиа. По его словам, такая ситуация требует усиления политики и законодательных мер международного сообщества по укреплению социальной солидарности и защите религиозных свобод.

    Посол также подчеркнул, что исламофобия является одним из факторов, подпитывающих ненависть, дискриминацию и дезинформацию во время конфликтов. Он напомнил, что на ранее оккупированных территориях Азербайджана тысячи объектов культурного наследия, включая памятники, связанные с исламской религией, были подвергнуты преднамеренному вандализму и разрушениям.

    Мусаев также отметил, что резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении 15 марта Международным днем борьбы с исламофобией и решение о назначении специального посланника ООН по этому вопросу демонстрируют приверженность государств-членов коллективным усилиям в данной сфере.

    В заключение он сообщил, что после провозглашения 15 марта Международным днем борьбы с исламофобией в Азербайджане уже состоялись три международные конференции с участием различных партнеров. По его словам, в конце текущего года в Баку планируется проведение четвертой международной конференции на тему "Исламофобия: глобальный вызов в повестке прав человека".

    Тофик Мусаев Организация Объединённых Наций (ООН) Международный день борьбы с исламофобией
    Tofiq Musayev: Azərbaycan islamofobiya ilə mübarizədə beynəlxalq səylərə töhfə verməkdə davam edir
    22:28

    Число погибших из-за ударов по Ливану возросло до 886 в войне

    Другие страны
    22:20
    Тофик Мусаев: Азербайджан продолжает вносить вклад в международную борьбу с исламофобией

    Внешняя политика
    22:18

    ССАГПЗ провел экстренное заседание из-за рисков для поставок нефтепродуктов

    Другие страны
    22:15

    Медали азербайджанских спортсменов с Олимпиады в Париже заменены на новые

    Индивидуальные
    22:06

    Пезешкиан: Война будет продолжаться, пока Иран не получит гарантий безопасности

    В регионе
    21:49

    Дональд Трамп раскритиковал союзников за отказ поддержать США

    Другие страны
    21:46

    Багаи: США и Израиль пытались погрузить Тегеран во тьму

    В регионе
    21:34

    Фридрих Мерц: Конфликт вокруг Ирана нельзя решить военным путем

    Другие страны
    21:27

    Страны Евросоюза не будут направлять морскую миссию в Ормузский пролив

    Другие страны
