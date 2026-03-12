Татьяна Валовая: Международные проблемы можно решить только совместными усилиями

Международные проблемы могут быть решены только совместными усилиями.

Как сообщает Report, об этом заявила генеральный директор Отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая на XIII Глобальном Бакинском форуме.

Она отметила, что государствам следует укреплять международное сотрудничество и ради будущего оставаться приверженными Уставу ООН:

"Отделение ООН в Женеве, являющееся центром многосторонней дипломатии, поддерживает международные решения. Мы пытаемся вместе решать важнейшие глобальные проблемы. Несмотря на тревоги, связанные с международной системой, принципы солидарности, диалога и сотрудничества ООН остаются ключевыми в современной повестке дня. Мы должны строить новые партнерства, чтобы объединить мир и решить проблемы".

Отметим, что Глобальный Бакинский форум проводится в Азербайджане с 2013 года. В рамках ежегодного мероприятия представители разных стран обсуждают мировые процессы, вопросы глобальной безопасности, баланс сил, международное право и другие актуальные темы.