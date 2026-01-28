Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Внешняя политика
    • 28 января, 2026
    • 17:42
    Супруга посла Казахстана избрана президентом Международного женского клуба Баку

    В Международном женском клубе Баку произведено новое назначение.

    Как сообщает Report, с 1 февраля на должность президента женского клуба избрана Асемгуль Байель, супруга посла Казахстана в Азербайджане.

    Назначение госпожи Байель знаменует собой новый этап в деятельности Клуба, который на протяжении более чем 30 лет объединяет женщин из дипломатического сообщества, международных организаций и деловых кругов, внося вклад в развитие культурного диалога, благотворительных инициатив и укрепление международного сотрудничества женщин разных народов и национальностей в Азербайджане. Асемгуль Байель на протяжении последних лет активно участвовала в деятельности клуба путем организации благотворительных мероприятий.

    "Международный женский клуб Баку выражает искреннюю благодарность предыдущему президенту за ее вклад и преданную работу, а также приветствует госпожу Асемгуль Байель и желает ей успехов в реализации новых инициатив, направленных на дальнейшее развитие Клуба и укрепление его миссии", - говорится в сообщении клуба.

    Международный женский клуб Баку (IWCB) - это некоммерческая организация, основанная более 30 лет назад и объединяющая женщин из разных стран и культур с целью укрепления дружбы, взаимопонимания и поддержки благотворительных и социальных проектов.

    Qazaxıstan səfirinin həyat yoldaşı Bakı Beynəlxalq Qadınlar Klubuna prezident seçilib
    Spouse of Kazakhstan's ambassador elected President of International Women's Club Baku

