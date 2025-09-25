Стратегическое партнерство Баку и Лондона вносит вклад в глобальную безопасность

Стремление Лондона повысить отношения с Баку до уровня стратегического партнерства свидетельствует о том, что азербайджано-британское сотрудничество - это не просто наследие прошлого, а партнерство устремленное в будущее.

Как сообщает Report, об этом заявила депутат Милли Меджлиса Севиндж Фаталиева в ходе первого политического диалога Азербайджан - Великобритания в Университете ADA.

"Великобритания по-прежнему остается крупнейшим иностранным инвестором в Азербайджан. За годы независимости общий объем британских инвестиций превысил $30 млрд. Это последовательное сотрудничество создало прочную экономическую основу и укрепило двусторонние отношения. Однако азербайджано–британское стратегическое партнерство не ограничивается только сферой энергетики. Это сотрудничество включает защиту окружающей среды, образование и развитие человеческого капитала. Вместе наши страны также вносят свой вклад в решение глобальных проблем, таких как изменение климата, безопасность и устойчивое развитие", - сказала она.

По ее словам, стратегическое партнерство Азербайджана с Великобританией - наглядный пример того, чего можно достичь на основе взаимного доверия и общего видения.

"Самое главное, что, объединив наши усилия, наши страны могут внести свой вклад не только в безопасность Южного Кавказа, но и в стабильность и благополучие мира в целом", - добавила Фаталиева.