 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Стала известна дата визита Верховного представителя ЕС в Азербайджан

    Будут обсуждены вопросы сотрудничества Азербайджана и ЕС

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Верховный представитель Европейского союза по внешним делам и политике безопасности Федерика Могерини посетит Азербайджан 29 февраля. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев. 

    По его словам, в ходе визита Ф. Могерини ожидаются встречи с главой МИД  и рядом других официальных лиц Азербайджана. На встречах будут обсуждены вопросы сотрудничества Азербайджана и ЕС. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi