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    Стала известна дата визита главы МИД Азербайджана в Россию

    Эльмар Мамедъяров посетит Москву на следующей неделе

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров с официальным визитом посетит Москву на следующей неделе.

    Как сообщает Report, об этом на  брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По ее словам, визит состоится 6-7 марта по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова: "Визит состоится в преддверии 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, которое отмечается 4 апреля".

    М.Захарова отметила, что на встрече с главой МИД, Э.Мамедъяров обсудит широкий круг двусторонних отношений, вопросы региональной и мировой повестки.

    По ее словам, в ходе визита помимо переговоров с С. Лавровым также запланированы встречи с заместителем премьер-министра Дмитрием Рогозиным, заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания Ильясом Умахановым: "Также Эльмар Мамедъяров выступит в Дипломатической Академии МИД России".

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