США обеспокоены жестоким обращением в отношении азербайджанского военного в Армении

США обеспокоены появлением видеозаписи, свидетельствующей о жестоком обращении в отношении азербайджанского военнослужащего в Армении.

Как передает Report, об этом говорится на странице посольства США в Азербайджане в Twitter.

"Соединенные Штаты обеспокоены появлением видеозаписи, на которой запечатлено насилие в отношении азербайджанского солдата в Армении. Мы настоятельно призываем Азербайджан и Армению решить все нерешенные вопросы путем мирных переговоров", - говорится в публикации.

Ранее МИД Азербайджана призвал мировое сообщество осудить бесчеловечное обращение с азербайджанскими военными, задержанными армянской стороной.

Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан обратилась в международные организации в связи с двумя пропавшими без вести военнослужащими азербайджанской армии Бабировым Агшином Габиль оглу 2004 года рождения и Ахундовым Гусейном Ахлиман оглу 2003 года рождения.

Госкомиссия и другие госструктуры продолжают расследование по данному вопросу после их пропажи в приграничном с Арменией Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики по причине ограниченной видимости в результате неблагоприятных погодных условий.

Позже выяснилось, что оба солдата ВС Азербайджана оказались в Армении и были задержаны. Армянская сторона подтвердила, что они задержаны полицией.

