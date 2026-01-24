Спикер парламента Испании: В Баку состоялся открытый диалог о борьбе с современными вызовами

Испания и Азербайджан провели открытый и конструктивный диалог по вопросам двустороннего сотрудничества и борьбы с современными вызовами.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Конгресса депутатов Испании Франсина Арменголь Сосиас в соцсети Х по итогам встречи с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым в Баку.

По ее словам, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о международной ситуации и необходимости укрепления институционального сотрудничества в условиях сложной глобальной обстановки.

"Это был открытый и конструктивный диалог, сосредоточенный на вопросах стабильности, сотрудничества между странами и значении многосторонности как незаменимого инструмента для выработки совместных ответов на основные вызовы, с которыми мы сталкиваемся", - говорится в сообщении.