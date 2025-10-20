Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Спикер: Армения разместила множество мин на некогда оккупированных территориях

    Внешняя политика
    • 20 октября, 2025
    • 17:13
    Во время оккупации азербайджанских земель Армения установила на этих территориях множество мин.

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на обсуждениях на тему "Защита гуманитарных норм во время кризиса и поддержка гуманитарной деятельности", прошедших в рамках 151-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве.

    По ее словам, с 2020 года от мин погибли и пострадали более 400 азербайджанцев: "Эти мины и пережитки войны также наносят серьезный ущерб окружающей среде, загрязняя почву и воду, уничтожая биоразнообразие и препятствуя возделыванию плодородных земель".

    Сахиба Гафарова отметила, что для Азербайджана гуманитарное разминирование является не только вопросом безопасности, но и важной частью восстановления окружающей среды.

    Она подчеркнула, что в процессе восстановления и реконструкции на освобожденных территориях Азербайджана на каждом этапе развития учитываются принципы устойчивого развития и "зеленые" технологии. Кроме того, спикер сообщила о создании на этих территориях новых "умных сел" и "зеленых энергетических зон", что позволяет сочетать процесс восстановления с улучшением окружающей среды.

    В завершение Сахиба Гафарова отметила, что Азербайджан, некогда получавший гуманитарную помощь, сегодня стал страной-донором, поддерживающей ООН и глобальные гуманитарные инициативы.

    Sahibə Qafarova: Ermənistan vaxtilə işğal altında olan Azərbaycan ərazilərinə çoxlu mina yerləşdirib
    Speaker: Armenia planted landmines across occupied Azerbaijani territories

